Власти РФ хотят расширить семейную ипотеку на "вторичку" в небольших городах

Министерство труда совместно с Министерством строительства России рассматривают возможность включения в льготное ипотечное кредитование программу механизмов для приобретения вторичного жилья в небольших городах, с тем, чтобы поддержать семьи.

Как заявил на парламентских слушаниях по поддержке рождаемости министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в настоящее время ипотека по сниженной ставке доступна только при покупке жилья на первичном рынке.

Отмечается, что в населенных пунктах с населением до 250 тыс. человек есть потребность распространения этого механизма и на "вторичку", так как строительство нового жилья там происходит в небольших объемах.

В Минфине на это смотрят без оптимизма, сообщают "Ведомости".

Ранее президент РФ Владимир Путин заикнулся о появлении льготной ипотеки на вторичное жилье. "Всё равно это будет подталкивать строительство", - указал глава государства.