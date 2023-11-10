10 Ноября 2023
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Политика Владимирская область
Фото: avo.ru

Александр Авдеев провел заседание антитеррористической комиссии Владимирской области

Накануне Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл заседание антитеррористической комиссии региона. Его участниками стали первый заместитель главы региона Дмитрий Лызлов, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, представители министерств и профильных подразделений областного Правительства, региональных управлений силовых ведомств. В связи с событиями в Дагестане обсуждались вопросы обеспечения безопасности и профилактики правонарушений на межнациональной и межконфессиональной почве.

Во Владимирской области мирно проживают и работают представители 16 религиозных конфессий и более сотни национальностей. Министр внутренней политики Татьяна Адулова доложила о мерах, предпринимаемых для укрепления межнационального мира и согласия во Владимирской области, сообщает пресс-служба Правительства региона.

заседание , авдеев(2023)|Фото: avo.ru

«Обстановка в стране и за её пределами требует от нас скоординированных действий и максимальной сосредоточенности. Главная задача – не допустить дестабилизации. Особое внимание нужно уделить профилактической работе с отдельными категориями граждан, исполнению миграционного и трудового законодательства, мониторингу информационного пространства, чтобы вовремя обнаружить угрозы и адекватно ответить на них», – поставил задачу Александр Авдеев.

авдеев, заседание(2023)|Фото: avo.ru

Теги: александр авдеев, антитеррористическая комиссия,


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