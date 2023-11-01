01 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Бывшего актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область

В Москве заочно арестовали Кирилла Канахина - одного из возможных соучастников нападения на Брянскую область.

Канахин является бывшим российским актером. Как сообщает ТАСС, он был объявлен в международный розыск по делу о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

После начала специальной военной операции Канахин уехал на Украину и вступил в "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан в РФ террористической организацией и запрещен).

В марте основателя и одного из руководителей РДК, гражданина РФ Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору) объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД России.

Капустин, по данным ФСБ РФ, является организатором нападения на село в Брянской области и покушения на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Кроме того, в августе 2022 года он пытался организовать взрыв объекта ТЭК в Волгоградской области.

Теги: кирилл канахин, брянская область


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