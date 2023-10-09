В России максимальный размер больничного увеличат вдвое

В России максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат более чем в два раза — с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. руб.

Это произойдет в 2025 году, сообщили в Министерстве труда РФ. Также будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет — до 794,4 тыс. и 68,9 тыс. руб. соответственно. Это станет возможным благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Соцфонд получает дополнительные доходы.

По словам экспертов, это увеличение лимитов поддержки позволит повысить качество жизни некоторых слоев населения, особенно семей с детьми.

В Минтруде указали, что рост максимального размера пособий связан с введением единого тарифа страховых взносов 1 января текущего года. Это значение определяет, сколько работодатели платят за сотрудников в Соцфонд. Затем эти деньги идут на оплату пособий. До установления единого тарифа компании рассчитывали взносы по каждому отдельному виду страхования: на пенсию, медицинское обслуживание и социальные выплаты. Теперь появилась единая предельная база (годовая зарплата россиян), с которой платятся взносы, — в этом году она составляет 1,9 млн.

Так, пока заработок работника не превышает 1,9 млн в год, компании уплачивают 30% страховых взносов с него, если он переходит порог — 15,1%. С каждым годом базу будут индексировать: в 2024-м она составит 2,2 млн, следует из проекта постановления правительства.

Как заявил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян, за счет увеличения предельной базы Соцфонд получает дополнительные деньги, которые впоследствии распределяются на поддержку населения. Фактически размер пособия ограничен исключительно доходом: если растет предельная база, то увеличиваются и выплаты, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что родители продолжат получать декретные выплаты по уходу за ребенком, даже если выйдут на работу на полный день.