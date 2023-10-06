06 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Жительница Ирбита отдала мошенникам с "Госуслуг" больше полумиллиона рублей

Жительница Ирбита перевела мошенникам свыше полумиллиона рублей, поверив в историю с хищением средств с сайта Госуслуг.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу, 24-летней свердловчанке позвонили якобы представители Госуслуг и рассказали, что неизвестные пытаются вывести ее средства. Девушка поверила в сказанное, так как ей дважды звонили с одного и того же номера, а мошенники, по ее мнению, так делать не стали бы.

С "Госуслуг" пострадавшую перевели на лжесотрудника банка, который рекомендовал ей быстрее злоумышленников снять все свои средства и перевести "для безопасности" на резервные секретные ячейки банка. Вариант оставить наличные при себе не рассматривался.

Уже снимая деньги по разным банкоматам города, девушка задумалась, что странно переводить средства на разные номера. В этот же момент мошенники переубедили ее, что это делается для ее же безопасности. Только когда деньги закончились, а звонки прекратились, свердловчанка поняла, что ее обманули.

Следственным отделом МО МВД России "Ирбитский" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Теги: Ирбит, Госуслуги, мошенники


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