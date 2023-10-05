Президент России сообщил о потере Киевом более 90 тысяч человек

Президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления украинские силы лишились более 90 тыс. человек. Об этом он рассказал во время международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Только с 4 июня украинские подразделения потеряли свыше 90 тысяч человек - это санитарные безвозвратные потери, 557 танков, почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса", - заявил глава государства.

Он также заверил присутствующих, что у России есть свое понимание как двигаться дальше, что нужно сделать, а также что и где нужно добавить.

"Мы спокойно идем к достижению своих целей, и уверен, мы их добьемся", - добавил Путин.