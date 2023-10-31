01 Ноября 2023
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Фото: kremlin.ru

Путин назначил и.о. губернатора Вологодской области

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего главы Вологодской области Олега Кувшинникова и назначении исполняющего обязанности губернатора региона Георгия Филимонова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Согласно указу, решение об отставке принято "в связи с заявлением" Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий.

"Постановляю: принять отставку губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова по собственному желанию. Назначить Георгия Филимонова временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области", - говорится в указе.

На встрече с Кувшинниковым и Филимоновым глава государства поблагодарил экс-главу за проделанную работу.

"Работа большая, и город преобразился, да и вся область. Надеюсь, что в целом Вы сами довольны той работой, которая проделана. Крупнейшие предприятия у нас там находятся, да и вообще это промышленно развитый регион. Я знаю, что Вы хотели бы, желание такое есть, остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на её благо в будущем. Мы так и постараемся сделать, во всяком случае, не вижу здесь никаких проблем, оснований не решить этот вопрос таким образом, которым Вы его поставили", - заявил президент.

Теги: Путин, Указ, Филимонов, Кувшинников, Вологодская область, губернатор


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