Сергей Лавров заявил о недопустимости распространения палестино-израильского конфликта на Сирию

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) Фейсалом Микдадом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе дипломатического ведомства.

Разговор состоялся по инициативе сирийской стороны. Лавров указал на недопустимость распространения конфликта на Сирию и другие страны региона. Он отметил неприемлемость израильских авиаударов по территории САР, участившихся на фоне событий вокруг сектора Газа. Министры акцентировали опасность попыток внешних сил превратить Ближний Восток в нынешней взрывоопасной ситуации в арену сведения геополитических счетов.

Министры подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения кровопролития в Газе, решения всех гуманитарных проблем, обсуждение долгосрочного урегулирования политико-дипломатическими методами на известной международно-правовой основе и подтвердили приверженность добросовестному выполнению решений Совета Безопасности ООН по сирийскому урегулированию на основе уважения суверенитета и территориальной целостности САР.

Рассмотрен ряд вопросов российско-сирийского двустороннего взаимодействия.