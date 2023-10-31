Вице-президент "АвтоВАЗа" ездит на "Ладе Весте"

Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Серге й Громак признался, что его служебным автомобилем является Lada Vesta.

"Приехал к вам на совещание на "Ладе Весте": симпатично, удобно", - прорекламировал топ-менеджер свою продукцию на совещании в Совете Федерации.

Он добавил, что в этом году за 9 месяцев компания произвела 254 тыс. машин и машинокомплектов– это на 15% больше, чем за весь 2022 год.

Ранее российские власти поддержали идею пересадить чиновников и депутатов, а также руководителей регионов на машины, произведенные в России.