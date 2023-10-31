В Югре водитель междугороднего автобуса высадил на трассе пассажиров с детьми

В Югре водитель пассажирского микроавтобуса, следовавшего из Ханты-Мансийска в Югорск, высадил на трассе 13 пассажиров с детьми, из-за поломки транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел сегодня. Температура воздуха составляла в это время около 10 градусов мороза. Пассажиры были вынуждены добираться до города на попутках. При этом деньги за билеты им не вернули.

По поручению руководителя следственного управления по данному сообщению организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе проверки действиям перевозчика будет дана правовая оценка.

Проверку также начала прокуратура. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.