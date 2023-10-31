На Кубани педофил наказан за надругательство над детьми в лагере

Анапский городской суд огласил приговор в отношении уроженца Тирасполя Молдавской ССР. Он наказан за развратные действия, от которых пострадали дети.

По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, ночью 10 августа 2022 г. злоумышленник проник на территорию детского оздоровительного лагеря "Черноморская зорька". Там он совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек. Приговор суда – семь лет колонии строгого режима, с пятилетним лишением права заниматься педагогической деятельностью.

Приговор в законную силу не вступил.