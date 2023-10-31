В Тюмени стартовал Всероссийский фестиваль детских и юношеских радиопрограмм "Птенец-2023"

В Тюмени стартовал Всероссийский фестиваль детских и юношеских радиопрограмм "Птенец-2023", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В юбилейном фестивале принимают участие более 100 юных радиожурналистов со всей страны.

Участников поприветствовала вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"30-й, юбилейный, фестиваль проходит в Год педагога и наставника. Считаю это знаковым событием. Кто-то из вас приехал к нам впервые, кто-то уже был в нашем регионе. Думаю, в любом случае Тюменская область не оставит вас равнодушными. Желаю вам творческих успехов, удачи и плодотворной работы!" - обратилась она к собравшимся.

Фестиваль "Птенец" проводит телерадиокомпания "Регион-Тюмень". Жюри возглавляет заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Он поблагодарил Правительство Тюменской области за поддержку и отметил, что за 30 лет тысячи "птенцов" прошли через фестиваль, многие стали профессионалами своего дела.

На церемонии открытия фестиваля Рифату Сабитову вручили Знак отличия "За заслуги перед Тюменской областью" за вклад в развитие телерадиовещания в регионе.