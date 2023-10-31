31 Октября 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В правительстве Тюменской области вручили именные стипендии главы региона

В правительстве Тюменской области вручили именные стипендии главы региона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

За достижения в образовательной и научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности учреждены 89 стипендий: 12 — для аспирантов вузов региона, 46 — для обучающихся по программам высшего образования, 31 — для обучающихся по программам среднего профессионального образования.

Удостоверения стипендиатам вручает заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Вручение именных стипендий(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Отметим, что годом ранее губернатор Александр Моор также вручил 89 удостоверений именных стипендиатов губернатора Тюменской области. Более 20 лет в регионе чествуют студентов, достигших успехов в научно-исследовательской и творческой деятельности.

Стипендиатами губернатора стали более 2 000 молодых людей.

Претендовать на губернаторские стипендии могут обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования, студенты вузов, те, кто проходит подготовку по направлениям бакалавриата, специалитета, магистратуры.

При этом претенденты должны учиться очно на втором и более старших курсах. Кроме того, получить стипендии могут аспиранты-очники высших учебных заведений, которые получили не менее двух отличных оценок на кандидатских экзаменах.

Стипендии назначаются за достижение успехов в освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности.

Теги: именные стипендии, именные стипендиаты


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