В правительстве Тюменской области вручили именные стипендии главы региона

В правительстве Тюменской области вручили именные стипендии главы региона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

За достижения в образовательной и научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности учреждены 89 стипендий: 12 — для аспирантов вузов региона, 46 — для обучающихся по программам высшего образования, 31 — для обучающихся по программам среднего профессионального образования.

Удостоверения стипендиатам вручает заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Отметим, что годом ранее губернатор Александр Моор также вручил 89 удостоверений именных стипендиатов губернатора Тюменской области. Более 20 лет в регионе чествуют студентов, достигших успехов в научно-исследовательской и творческой деятельности.

Стипендиатами губернатора стали более 2 000 молодых людей.

Претендовать на губернаторские стипендии могут обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования, студенты вузов, те, кто проходит подготовку по направлениям бакалавриата, специалитета, магистратуры.

При этом претенденты должны учиться очно на втором и более старших курсах. Кроме того, получить стипендии могут аспиранты-очники высших учебных заведений, которые получили не менее двух отличных оценок на кандидатских экзаменах.

Стипендии назначаются за достижение успехов в освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности.