Ревда войдет в состав "Екатеринбургской агломерации"

Ревда войдет в состав "Екатеринбургской агломерации". Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании городской думы Ревды.

"Рассматриваемый проект решения думы предусматривает вступление городского округа Ревда в ассоциацию муниципального образования Екатеринбург с целью дальнейшего комплексного социально-экономического развития округа и привлечение дополнительных средств из бюджетов для реализации проектов", -сообщила на заседании и.о заместителя главы администрации городского округа Ревда Светлана Шмелева.

По ее словам, при вступлении в агломерацию, границы городов не изменятся, как и полномочия по управлению местных властей. Вместо этого, Ревда получит возможность развивать транспортную, коммунальную и строительную инфраструктуры, а также реализовать множество социальных проектов.

Решение о вступлении было принято единогласно.