Арестович*: Ситуация на фронтах близка к катастрофической

Быаший советник Зеленского Алексей Арестович* считает, что "по некоторым направлениям ситуация близка к катастрофической", имея в виду военную ситуацию.

Он сказал, что поводов для шока предостаточно. Первый - это провал летне-осеннего наступления.

"Оно еще, безусловно, длится, но всем уже понятно, что мы ничего не взяли, даже Токмак", – признал он.

Второй повод - возможная утрата Авдеевки. Он считает ее очередным городом, который Россия может освободить военным путем. Ранее были Дебальцево, Иловайск, Попасная, Лисичанск, Северодонецк, Соледар, Артемовск. Мариуполь он почему-то не упомянул.

Арестович отметил, что Россия, над которой на Украине посмеиваются, постоянно ищет все более эффективные способы ведения боевых действий. И это дает результаты.

Как пишет телеграм-канал "Политика страны", Арестович уехал с Украины из-за конфликта с Зеленским, после чего его заявления стали намного более резкими. Он предположительно находится в Европе.

*включен в список экстремистов и террористов в РФ