СБУ "насобирала" обвинений Чичериной на пожизненное

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрения певице Юлии Чичериной. В совокупности ей грозит пожизненное.

По данным СБУ, речь идет о подозрении по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Незаконное пересечение государственной границы Украины", "Пропаганда войны", "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников". Ей грозит пожизненное лишение свободы, сообщает служба в своем telegram-канале.

В СБУ напомнили, что в марте 2022 г. ей вменены "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Надругательство над государственными символами".