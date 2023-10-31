31 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Мошенники обманули бывшую чиновницу из Тюменской области почти на 20 миллионов рублей

Мошенники обманули бывшую тюменскую чиновницу почти на 20 млн руб., услужливо заказав ей машину, сообщает telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 18 октября. Женщине позвонил мужчина, который назвался Александром, ведущим специалистом Центробанка. Он сообщил бывшей чиновнице, что в банк поступила заявка на кредит и снятие денег от ее имени. Она испугалась и рассказала мошенникам о своих счетах, и сколько у нее денег.

Мошенник предложил ей дождаться звонка его "помощницы Анны", которая тоже представилась сотрудником банка и потребовала от чиновницы, чтобы та села в черный автомобиль, припаркованный у подъезда, сняла деньги с карты и положила их на "сберегательный счет".

Получив деньги, "Анна" звонила женщине еще несколько раз - просила скинуть QR-код из онлайн-банка. У пострадавшей каждый раз списывали деньги. На этом мошенники не успокоились и стали расспрашивать бывшую чиновницу о недвижимости в Москве. В этот момент женщина догадалась посмотреть историю операций в банке и поняла, что ее обманули на 19,8 млн руб.

В каком именно ведомстве трудилась пострадавшая, канал не уточняет.

Теги: мошенники, чиновница, сотрудники банка


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