Владимир Якушев: Уральский федеральный округ к выставке "Россия" готов

Международная выставка-форум, где будут представлены все 89 регионов страны, а также федеральные ведомства, госкорпорации и иностранные государства, откроется в Москве, на территории ВДНХ, 4 ноября, и будет работать до 12 апреля 2024 года.

Регионы УрФО завершили подготовку к выставке "Россия", сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Уральский федеральный округ к выставке "Россия" готов. Регионы сосредоточились на последних штрихах и с нетерпением ждут открытия форума. Программы у наших субъектов насыщенные и разнообразные. Уверен, они впечатлят всех гостей выставки", – подчеркнул полпред.

На своих стендах субъекты постарались отразить основные достижения регионов, особенности культуры и потенциал для будущего развития.

Полпред также напомнил, что в программе выставки "Россия" запланированы Дни регионов.

Среда, 22 ноября, будет посвящена Курганской и Челябинской областям . В этот день выставку планирует посетить Владимир Якушев. Он осмотрит экспозиции регионов УрФО и примет участие в деловой программе.

. В этот день выставку планирует посетить Владимир Якушев. Он осмотрит экспозиции регионов УрФО и примет участие в деловой программе. Четверг, 23 ноября, станет Днём Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа .

. В пятницу, 24 ноября, о себе расскажет Тюменская область .

. В субботу, 25 ноября – Свердловская область.

В Дни регионов пройдут деловые встречи с участием первых лиц субъектов УрФО, образовательные лекции, концертные программы, мастер-классы, презентации региональной кухни и другие активности.

Выставка проводится по поручению президента России Владимира Путина.