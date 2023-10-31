31 Октября 2023
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Фото: nakanune.ru

Экс-глава Дагестана заявил, что жители республики всегда к нему хорошо относились

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме и экс-глава Дагестана Владимир Васильев прокомментировал ситуацию с антиеврейскими погромами в Махачкале.

На пленарном заседании нижней палаты парламента он отметил, что те люди, которые устроили беспорядки и выказали радикальный национализм, - это маленькая ("вот такая" – показал руками, что небольшая) часть населения региона.

"Мне повезло работать в Дагестане. У меня остались самые лучшие чувства о народе Дагестана. <…> Меня ни разу в Дагестане никто ни в чем не упрекнул. Ни разу я не чувствовал от дагестанцев ничего, кроме уважения", - сказал Васильев.

Он рассказал, что при назначении в Дагестан сразу сказал местным жителям, что является наполовину казахом, наполовину – русским, а еще недавно крестился. И эти факты не встретили никакого неприятия.

По мнению Васильева, за все это надо благодарить Путина.

"В 1999 году в Дагестан двинулись международные террористы из Чечни, которую они почти захватили. Они верили, что захватят Махачкалу и прорвутся к нефти. И тогда народ Дагестана встал на защиту своей малой Родины и в целом России. В это время – по счастью – Путин прибыл в Дагестан. И участники тех событий с большим уважением говорили с ним", - сказал Васильев.

Сейчас, по мнению депутата, в республике и в стране в целом царит единство, которое было бы невозможно, если бы не Путин. "Путин в той ситуации не начал создавать условия для суверенитета нашей страны", - считает Васильев.

Теги: владимир васильев, дагестан, владимир путин


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