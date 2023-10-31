Родители все чаще переводят своих детей на онлайн-образование из-за недовольства школой

Родители все чаще переводят своих детей на онлайн-образование вместо хождения в школу. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Онлайн-школы №1".

Только 28% ответов можно отнести к объективным причинам. Так, 18% в качестве причины назвали частые переезды родителей по работе, а еще 10% - проживание за границей при желании получить российское образование.

Более половины ответов (54%) связаны с нежеланием связывать себя с обычной школой. Низкое качество образования в школе упомянули 24% опрошенных, негативную атмосферу в школе – 19%, нежелание детей ходить в нее - 11%. В числе прочих причин упоминаются травля в школе, конфликты с учителями, которые также увеличивают процент недовольных школой, приводит данные "Газета.ру".

"Если раньше такой формат обучения выбирали для часто болеющих детей, из-за занятий профессиональным спортом или буллинга, то сегодня школьное онлайн-обучение воспринимается как полноценная альтернатива школе", — говорит операционный директор "Онлайн-школы №1" Дмитрий Яковлев.

Те, кто выбирают онлайн-обучение, отмечают, что оно имеет мало общего с дистантом в обычной школе. Онлайн-курсы хорошо проработаны, организованы, а при их прохождении ребенку не нужно подолгу бесцельно сидеть перед экраном, пока учительница занята другими детьми или делами, которые не имеют прямого отношения к теме урока.

Точной статистики, сколько детей в России обучаются в онлайн-школах, нет. Но, по данным "Онлайн-школы №1", к концу 2024 года количество детей на онлайн-обучении может вырасти в 2,5 раза.