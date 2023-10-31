31 Октября 2023
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Спорт Владимирская область
Фото: avo.ru

Владимирский атлет Роман Иванов выиграл золото Кубка России по греко-римской борьбе

Кубок России по греко-римской борьбе среди мужчин на призы главы Башкортостана проходил в Уфе 27-29 октября.

Соревнования собрали 200 спортсменов из 30 регионов страны. На церемонии открытия турнира президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что эти соревнования многим дадут возможность заявить о себе. Он подчеркнул, что каждый спортсмен должен выступать под лозунгом: «Побеждать для России, побеждать за Россию».

спорт(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, первое место в весовой категории до 63 килограмм завоевал представитель Владимирской области Роман Иванов.

Его тренируют Надир Магомедов, Николай Алексеев и Александр Ежов.

спорт разовый(2023)|Фото: avo.ru

Стоит отметить, что во Владимирской области спортивная борьба – один из самых приоритетных видов спорта. В регионе им занимается более двух тысяч человек, в пяти спортивных школах и трех спортивных школах олимпийского резерва открыты профильные отделения по этому виду единоборств.

Не удивительно, что среди воспитанников владимирской школы борьбы много чемпионов и призеров. Это чемпионы России, Европы, мира, неоднократные победители и призёры всероссийских и международных турниров. 

Теги: кубок россии по греко-римской борьбе, спортивные школы, роман иавнов


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