Посещение Айя-Софии в Стамбуле станет платным для иностранцев

Министерство культуры и туризма Турции объявило о вводе с 15 января 2024 года платы за посещение храма Айя-София с иностранцев. Об этом объявил глава ведомства Мехмет Нури Эрсой. По его словам, планируется пересмотреть принципы посещения храма (который с недавних пор снова является действующей мечетью, а не только музеем).

"Минимизируя интенсивность посещений и использования, мы повышаем качество посещений и богослужений", - цитируют турецкие СМИ министра.

Для иностранцев планируется организовать экскурсионное обслуживание с демонстрацией главных достопримечательностей объекта, при этом для граждан Турции никаких изменений вводить не планируется, они смогут посещать Айя-Софию в туристических целях и для богослужений.