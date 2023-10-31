СР предлагает разрешить военнослужащим отдыхать в санаториях Минобороны. Правительство против

Депутаты партии "Справедливая Россия — За правду" внесли в Госдуму законопроект, повышающий статус военнослужащих.

Они отмечают, что социальная поддержка мобилизованных и добровольцев является безусловным приоритетом власти. Но поддержка их семей чаще всего осуществляется только на региональном уровне. Необходимо дополнить это федеральными гарантиями, считают депутаты.

Предлагается предоставить мобилизованным и добровольцам, а также членам их семей право на санаторно-курортное лечение и организованный отдых в санаториях, домах отдыха, на базах отдыха, в пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых по закону предусмотрена военная служба. По факту это касается санаториев Минобороны.

Это не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, так как реализация законопроекта будет осуществляться в пределах уже существующего финансирования на эти цели, уверены авторы инициативы.

Однако Правительство против этого. Там считают, что у военных уже есть разные льготы, в том числе право на санаторно-курортное лечение для них и их семей уже прописано в законе о статусе военнослужащих.