31 Октября 2023
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Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

"Четвертый выстрел в лоб": Кадыров приказал силовикам жестко подавлять возможные беспорядки

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал местным силовикам жестко действовать с зачинщиками возможных антисемитских беспорядков.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его", — сказал он.

"Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", — заявил Кадыров на совещании в правительстве Чечни. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

При этом, ранее Кадыров открыто выступал в поддержку Палестины в ее противостоянии с Израилем и даже выражал готовность отправить "миротворческие силы" в зону конфликта в случае необходимости.

Как мы уже сообщали, в ночь с 29 на 30 октября толпы жителей Дагестана искали евреев, обыскивали автомобили и перекрыли аэропорт. Произошло это на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

протест, Махачкала, Дагестан, аэропорт(2023)|Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Пассажиров успокаивал капитан воздушного судна. Он призвал их соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Глава Дагестана Сергей Меликов пригрозил участникам погромов в махачкалинском аэропорту жестким и неизбежным наказанием, а также обвинил их в предательстве российских военных, участвующих в СВО.

По последним данным, в Дагестане задержаны 83 человека, участвовавших в массовых беспорядках и антисемитском погроме в аэропорту Махачкалы. ГУ МВД республики сообщает, что в рамках уголовного дела о массовых беспорядках проведено более 50 обысков.

Теги: кадыров, беспорядки, чечня


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