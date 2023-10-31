31 Октября 2023
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Фото: Mike Segar/Reuters

Израильские дипломаты в ООН начали носить желтые звезды

Израильская дипломатическая миссия в ООН надела желтые звезды, подобные тем, что нацисты обязывали носить евреев в период Холокоста.

"Я и моя команда будем носить желтые звезды до тех пор, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников", - заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, выступая перед Совбезом организации.

"Некоторые страны-члены ничего не усвоили за прошедшие 80 лет. Некоторые из вас забыли, почему был основан этот орган. Когда вы будете на меня смотреть, вы будете помнить, что значит безмолвствовать перед лицом зла", - добавил дипломат.

Ранее генеральный комисссар ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев  Филипп Лаззарини заявил, что женщины и дети составляют около 70% погибших в Газе. "Это не может быть "сопутствующим ущербом". Нынешняя осада Газы — это коллективное наказание", — заявил Лаззарини.

Теги: оон, израиль, хамас, дипломатия


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