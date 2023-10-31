31 Октября 2023
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Baza: Челябинскую учительницу подозревают в совращении 15-летнего ученика

В Челябинской области на 26-летнюю учительницу завели дело из-за эпизода с совращением ученика, пишет издание Baza. На девушку заявил в полицию собственный обиженный муж. По его словам, в мае жена якобы совратила 15-летнего девятиклассника из своей школы в Октябрьском районе области и привела его домой, где "по обоюдному согласию" вступила в интимную связь.

Следователи проверили заявление мужчины и подтвердили его историю. 26 октября на учительницу возбудили уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". При этом, по данным "Базы", преподавательницу не отстранили от работы и она продолжает учить детей, в том числе и того самого ученика — он тоже продолжает исправно ходить на учебу.

Напомним, в мае стало известно, что в екатеринбургской спецшколе №124 детей якобы заставляют избивать и насиловать друг друга. Об ужасах "наказаний", будто бы инициированных одним из педагогов, рассказали сами воспитанники. После этого директора заведения отстранили от должности. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков настаивал, что в учреждении нет никаких серьезных нарушений, однако следователи возбудили уголовное дело, двоих учащихся отправили под арест.

Теги: учительница, совращение


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