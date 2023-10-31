Тюменская область в лидерах по урожаю картофеля среди регионов УрФО

Аграрии Тюменской области завершили уборку урожая. Итоги уборочной кампании в региона подвел губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

По многим показателям Тюменская область лидирует среди других субъектов Уральского Федерального округа. Так, тюменские аграрии собрали 1 миллион 685 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 23 центнера с гектара.

По словам губернатора, на сегодняшний день это один из самых высоких показателей в Уральском федеральном округе.

Также лидером среди регионов УрФО Тюменская область является по урожайности картофеля и овощей открытого грунта. Для внутреннего потребления региону нужно 144 тысяч тонн картофеля, или, как его называют в народе "второго хлеба". Урожай же составил 210 тысяч тонн.

"Достойный результат и весомый вклад в продовольственную безопасность нашего региона и всей страны", - подчеркнул губернатор Александр Моор.

Отметим, что урожаем Тюменская область помогает также участникам специальной военной операции. Так, в октябре почти 100 мешков картофеля отправили жители Голышмановского городского округа в зону специальной военной операции. Картофель был выращен на полях местного предприятия "Лотос". Его руководитель Олег Павлов передал порядка двух тонн нового урожая для бойцов. Доставку груза для дальнейшей отправки бойцам организовал генеральный директор транспортного предприятия ЗАО "Автотранс" Константин Игнатьев.