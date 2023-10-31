Вдов участников СВО нельзя будет уволить - законопроект

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий увольнять вдов участников СВО.

Это своеобразная гарантия спокойствия для семьи в части трудовой стабильности, заявил один из соавторов документа, член комитета Госдумы по промышленности и торговли Игорь Антропенко ("Единая Россия").

"Мы, по сути, приравниваем категорию вдов к женщинам, у которых есть несовершеннолетний ребенок-инвалид, или к матери-одиночке с особенным малышом до трех лет. В отношении данных категорий норма показала эффективность, поэтому она будет работать и в рамках нашего закона", - цитирует депутата "Парламентская газета".

Напомним также, что доходы добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции, не будут облагать налогом на доход физических лиц. Соответствующий проект закона депутатов и сенаторов от "Единой России" поддержал кабмин РФ. По словам авторов инициативы, таким образом они хотят поднять дух участников СВО, а также гарантировать социальную помощь их семьям. Инициативу поддерживают в других фракциях Думы, при этом там считают, что все участники спецоперации заслуживают более весомых льгот наравне с ветеранами ВОВ.