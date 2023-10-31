31 Октября 2023
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Общество
Фото: пресс-служба ЕМУП &quot;Столовая 41&quot;

"Столовая №41" ввела обеды по QR-коду в школах Екатеринбурга

В ряде школ Екатеринбурга, которые обслуживает оператор питания ЕМУП "Столовая №41", появилось электронное меню по QR-коду. Каждый ребенок, словно в ресторане, может самостоятельно выбрать себе обед, ориентируясь на собственные предпочтения. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе "Столовой №41", нововведения доступны для старшеклассников школы №96, а также в тестовом режиме - №173, 120 и 93.

питание по QR-коду в школах Екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Столовая 41"

"Мы как организаторы питания в школах заинтересованы в том, чтоб дети съедали все, были сытыми и могли полноценно учиться. Но известно, что современное поколение очень избирательно в еде, поэтому постоянно приходиться придумывать что-то новое, заинтересовывать их. Мы решили дать ребятам выбор. Предложила директору 96-й школы идею с QR-кодом, она со своей стороны помогла создать все необходимые технические условия. Теперь внедряем этот опыт и в других наших школах", – рассказала директор ЕМУП "Столовая №41" Надежда Аристова.

Отсканировав QR-код, ученики попадают в электронное меню, где на неделю вперед выбирают себе блюда из двух-трех вариантов. Благодаря этому, повара могут заранее рассчитать нужное количество порций.

питание по QR-коду в школах Екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Столовая 41"

По словам руководителей учебных заведений охват горячим питанием среди старшеклассников значительно повысился. Довольны и сотрудники школьной столовой, ведь после обеда им сдают пустые тарелки, что является лучшей оценкой их работы.

питание по QR-коду в школах Екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Столовая 41"

Напомним, что именно екатеринбургское предприятие "Столовая №41" стало первым в России, кто ввел в меню school food. Полезный фастфуд стал популярным среди детей, а благодаря новой подаче, школьники начали есть непопулярные до этого, но очень полезные рыбные котлеты.

Теги: Столовая №41, школа, Екатеринбург, обед, QR-код, меню


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