Event-агентства подняли расценки на новогодние корпоративы на 20%

Стоимость организации новогодних корпоративов в текущем году выросла в среднем на 20%.

Об этом сообщили в Национальной ассоциации организаторов мероприятий, которая насчитывает больше 60 членов event-индустрии. 46% входящих в ассоциацию участников рынка заявили, что стоимость корпоратива на предстоящий Новый год в расчете на одного человека увеличилась на 10–20% по сравнению с 2022 годом. У 23% членов ассоциации зафиксировали рост выше 20%. При этом о снижении стоимости никто из участников ассоциации не заявил.

В настоящее время стоимость корпоратива составляет в среднем 40–50 тыс. руб. на человека. Мероприятие на 200 человек обходится в 7–8 млн руб. Как отмечает НАОМ, главным фактором, повлиявшим на рост стоимости корпоративов, является повышение цен на техническое оборудование. А к крупным мероприятиям от 500 человек значимым фактором стала аренда помещений.

Пятерка наиболее востребованных артистов для участия в новогодних корпоративах состоит из Леонида Агутина, Полины Гагариной, Ёлки, Тимати и Shaman. Среди востребованных в этом году исполнителей также Диана Арбенина. Стоимость организации выступления артистов выросла на уровень больше, чем инфляция. В первую очередь это связано с повышением стоимости технического оборудования, а именно света и звука, а также из-за разницы курса валют, сообщает РБК.