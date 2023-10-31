В Госдуме РФ изучат вопрос лишения мандатов двух депутатов за прогулы

Депутатов Госдумы России Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия — За правду") могут лишить парламентских полномочий.

Соответствующий вопрос 31 октября рассмотрит комиссия Думы по этике и мандатным вопросам. Это связано с длительным отсутствием народных избранников на заседаниях Госдумы и комитетов.

Власов заявил, что готов прийти на заседание комитета и объяснить причины по каждому дню отсутствия. При этом приглашение он не получал. Главная претензия к нему — пропуск заседаний комиссии по регламенту, членом которой он является. Власов назвал себя "активным депутатом", который никогда не молчит.

Белоусова в августе заочно приговорили к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовали на 500 тыс. руб. и лишили ордена "За заслуги перед Отечеством". Суд постановил, что парламентарий получил взятку, которая превышает 3 млрд руб. Он был объявлен в розыск. Белоусов отрицает свою вину. Нахождение народного избранника неизвестно. При этом Белоусов остался депутатом, сообщает РБК.