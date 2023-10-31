Задержаны двое военнослужащих-контрактников по подозрению в убийстве 9 человек

Двое российских военнослужащих с Дальнего Востока, которые проходили военную службу по контракту, подозреваются в убийстве девяти жителей города Волновахи в ДНР.

По данным Следственного комитета РФ, они задержаны. Среди убитых - двое детей, тела которых обнаружены правоохранителями в помещении частного жилого дома. Речь идет об огнестрельном ранении. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

По предварительным данным, мотивом убийства мог стать конфликт на бытовой почве.

Преступление произошло в ночь на 28 октября, когда члены семьи спали, сообщают "Ведомости".