В Прикамье участник картельного сговора оштрафован на 4,6 миллиона

В итоге ООО "ГРУЗАВТОИМПОРТ" оштрафован она 4,6 млн руб.

При проведении в 2021-22 гг. пяти закупок на поставку автотранспорта два участника заключили картельное соглашение ради поддержания цен на аукционах и получения наибольшей прибыли. Сумма незаконно заключенных контрактов – почти 93 млн руб.

Пермское УФАС России оштрафовало участника картельного соглашения, заключенного при проведении закупок в рамках реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" национального проекта "Здравоохранение".



