30 Октября 2023
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Спорт Владимирская область
Фото: avo.ru

В матчевой встрече между боксерами России и США, прошедшей в Суздале, победили наши атлеты

29 октября на «Суздаль-Арене» состоялась матчевая встреча между боксёрами России и США. Бои по правилам профессионального бокса, звёзды в командах с той и другой стороны, огромное количество болельщиков на трибунах и в результате победа России.

бокс(2023)|Фото: avo.ru

Первую победу российской команде принёс владимирский боксёр Умар Жантаев, он одержал верх в поединке с Рамиресем Джемине. Также успешно выступили Ильдар Минсафин, Вахид Аббасов и Павел Силягин. Айгель Ходова, Карина Лимонова и Владислав Борисевич в своих поединках уступили заокеанским соперникам. Итоговый счёт встречи – 4:3 в нашу пользу. 

«С уверенностью могу сказать, что в Суздале, которому в следующем году исполняется 1000 лет, соревнования подобного уровня ещё никогда не проходили. И сегодня мы закладываем новые традиции в нашем спорте. В целом он является одним из ключевых приоритетов для региона. Популяризация здорового образа жизни через международные соревнования не только обозначает ведущую роль спорта, но и привлекает внимание туристов и будущих инвесторов. Спорт должен быть в авангарде всех процессов. Спортивная инфраструктура, которая есть во Владимирской области, позволяет проводить соревнования международного уровня. В наших спортивных залах становится все больше молодёжи. Для зрителей, которые смотрят сегодня бокс в зале, у экранов телевизоров, эти соревнования – дополнительная мотивация к здоровому образу жизни, к занятиям спортом, к саморазвитию. Спорт объединяет», – уверен первый заместитель Губернатора, глава наблюдательного совета региональной Федерации бокса Александр Ремига.

александр ремига(2023)|Фото: avo.ru

«По проведению крупных спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план Минспорта России, Владимирская область вошла в десятку лучших по итогам 2022 года. В регионе проведено более 100 крупных спортивных и физкультурных мероприятий, их участниками стали более 22 тысяч представителей других субъектов РФ. Это отличный вариант продвижения настоящих ценностей спорта, пропаганда активного и здорового образа жизни», – отметила и.о. министра физической культуры и спорта Наталья Фёдорова.

бокс(2023)|Фото: avo.ru

Представители американской команды особо подчеркнули гостеприимство и дружелюбие российских болельщиков. Тренер команды из США Морган Колин сказал, что его спортсмены восхищены приёмом на Владимирской земле, красотой российских городов и храмов, радушием наших спортсменов и организаторов: «Как США, так и Россия открыты для международных спортсменов. Например, у нас в Нью-Йорке были соревнования по теннису. И, когда русские спортсмены участвовали в них, мы с радостью их поддерживали. Так что с этим нет никаких проблем. Спорт – вне политики!»

общее фото(2023)|Фото: avo.ru

Первый вице-губернатор Александр Ремига предложил сделать матчевую встречу в Суздале традиционной и запланировать подобную уже на следующий год.

Теги: профессиональный бокс, александр ремига, сша, матч


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