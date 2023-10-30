15-й юбилейный Форум–Фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремёсел «Вера. Надежда. Любовь» завершился в Суздале

С 27 по 30 октября в Суздале проходил 15-й юбилейный Форум – Фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремёсел «Вера. Надежда. Любовь», организатором которого выступает Фонд «Возрождение и Надежда». В церемонии открытия Форума приняли участие Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, депутаты Государственной Думы Лариса Тутова, Олег Ионов, Алексей Говырин и Виктория Родина, параолимпийский чемпион и учредитель благотворительного фонда Алексей Талай из Беларуси, руководитель департамента культуры Духовного управления мусульман РФ Ренат Абянов.

«Наши задачи, как и задачи Фонда – сохранять и развивать лучшие традиции российских семей, лучшие исторические традиции, прививать их детям, поддерживать тех, кто этом нуждается. Традиции сильны, когда они живут, рождая современные смыслы. Именно это мы и видим на Фестивале, который уже открыл немало талантов и открывает новые имена. Знаково, что Форум, собравший так много неравнодушных людей и демонстрирующий единство в разнообразии нашего многонационального народа, проводится в преддверии Дня народного единства. В единстве и взаимовыручке – залог успеха нашей страны, её будущее», – подчеркнул Александр Авдеев.

Миссия Форума – укрепление традиционной семьи и её ценности, как основы государства, возрождение национальных традиций, обычаев народов многонациональной России, внедрение их в современную жизнь через вовлечение в творческий процесс всех поколений семьи. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

По предложению принимающей стороны кроме Суздаля участники Форума увидят и другие города нашего региона. «Расширение географии – это очень хорошо. Изучая такие города как Владимир, Муром, Гороховец, они лучше поймут, что лежит в основе нашей государственности, лучше узнают и прочувствуют историю страны», – прокомментировал Алексей Говырин.

В этом году юбилейный проект объединил участников из 69 регионов России и многих зарубежных стран. В Форуме приняли участие более 1500 человек – активных творческих граждан всех возрастов, различных национальностей, вероисповеданий, социальных возможностей и физического здоровья. Через своё творчество они познакомили зрителей с национальной культурой своего края, традициями своего народа, обычаями и праздниками, красотой родного языка, музыкой и танцами, национальными костюмами, рецептами.

Среди призов для участников Фестиваля – путёвки на оздоровительный отдых на черноморские и кавказские курорты, в «Детскую Республику Поленово», запись песни в медиастудии «Brazers» Владимирской области, подарки каждому ребёнку – участнику проекта от партнёров Фонда.