Сын вице-спикера ЗакСО Карапетян выкупил дачи ученых на Шарташе

Компания "Элит-Групп" выкупила дачи в Шарташском лесопарке за 7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте торгов. Речь идет о дачах УрО РАН на улице Отдыха.

Директором "Элит-Групп" является Акоп Карапетян - сын вице спикера свердловского заксобрания Армена Карапетяна. Выкупленный участок площадью 23,5 тыс. кв.м. отдадут под комплексное развитие территории.

Напомним, в 2019 году власти города признали плохое состояние дач, построенных еще в конце 50-ых годов. Тогда же было решено, что постройки законсервируют, против чего активно выступали местные жители.