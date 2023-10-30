В Екатеринбурге мигранта подозревают в покушении на убийство своей молодой жены

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство молодой женщины. Допрошен ее муж-мигрант.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, подозреваемым является 27-летний гражданин одного из иностранных государств. Все случилось в ночь на 26 октября у подъезда дома по улице Крестинского в столице Урала. По версии следствия, фигурант наносил множественные удары своей 22-летней жене, в том числе с силой ударяя ее о двери подъезда.

Как добавили в УМВД по Екатеринбургу, ранее пострадавшая в полицию не обращалась. Подозреваемый был установлен сотрудниками службы участковых отдела полиции №12 и опрошен. После этого его передали представителям Следственного комитета.

Возбуждено дело по статье "Покушение на убийство". Отдельно будет выясняться, на законных ли основаниях подозреваемый пребывает на территории России.

Также в СК показали кадры допроса. На видео мигрант в куртке с надписью "Россия" с трудом говорит по-русски.

"Помните события того дня?", - спрашивает его следователь.

"Помню, что вышли с женой, поехали в гости к подружке. Там посидели. После этого мы приехали домой", - рассказывает задержанный, уточняя, что они с женой "поругались".

Для определения тяжести вреда здоровью пострадавшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза.