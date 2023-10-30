30 Октября 2023
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Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Хинштейн предостерег главу Дагестана от попыток переложить ответственность за погром на "правоохранителей"

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") дал по поводу погромов в Махачкале комментарий, который стоит особняком от большинства, сделанных властями.

В большинстве случаев (в том числе и в Кремле) вину российские политики, чиновники, общественники и депутаты возлагают на "влияние извне". Руководство Дагестана обвинило в бездействии силовиков, а Хинштейн винит главу республики Сергея Меликова, который вроде как сам силовик, но, по мнению депутата, действовал не соответствующе.

Хинштейн, которого СМИ и политологи иногда называют лоббистом силовых структур (в частности, Росгвардии), пишет в своем Telegram-канале: "Крайне странно выглядит заявление главы Дагестана Сергея Меликова, который фактически обвинил в произошедшем "правоохранителей". <…> сам Меликов — публично никак не проявлял себя вплоть до вчерашнего вечера, самоустранившись (по крайней мере, внешне) от всей ситуации".

Депутат критикует идею республиканских властей направить к аэропорту – к разъяренной толпе – министров по делам молодежи и национальностей, "которые даже в силу возраста не могли ничего сделать, кроме как дополнительно раззадорить собравшихся": "Хотя на Кавказе существует неписаное правило: в таких острых ситуациях — к толпе должен выходить кто-то из первых лиц региона".

"Сам Меликов, как говорят, в воскресенье находился в Москве. Но где был председатель правительства? Глава парламента? Секретарь Совбеза? Почему никто из них не выехал на место? Да в конце концов, что мешало главе (между прочим, боевому генералу и председателю антитеррористической комиссии РД) экстренно вернуться домой? ‼️Все активные действия республиканских властей (например, создание оперативного штаба) начали происходить уже после того, как силовики переломили ситуацию. И пытаться сейчас переложить на них ответственность — считаю совершенно недопустимы", - полагает Хинштейн.

Вечером в воскресенье, 29 октября, толпа из более чем тысячи мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Участники беспорядков громили помещения и требовали выдать им граждан Израиля. В результате за медпомощью обратились около двух десятков человек.

Теги: александр хинштейн, дагестан, сергей меликов


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