Тюменская область получит дополнительные средства на борьбу с сахарным диабетом

Тюменская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на развитие эндокринологической медпомощи и борьбу с сахарным диабетом, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Для оснащения медучреждений, оказывающих помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий, оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациентов с ранее выявленным сахарным диабетом в Тюменскую область будет направлено порядка 12,3 млн рублей.

Деньги выделены в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом".

Кроме Тюменской области, средства развитие эндокринологической медпомощи и борьбу с сахарным диабетом получат еще 35 регионов страны. Общий объем поддержки из федерального бюджета составит более 2,3 млрд рублей.

Отметим, что власти региона уделяют большое внимание этому вопросу. В регионе действует целевая программа "Развитие здравоохранения Тюменской области". Дети, больные сахарным диабетом получают тест-полоски и расходные материалы к инсулиновым помпам. В 2022 году 612 детей в Тюменской области были обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы.