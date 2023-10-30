Муфтий высказался о запасе прочности России

Генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихаче считает, что Россия имеет необходимый "запас прочности", чтобы не допустить обострения ситуации на почве межнациональных и межконфессиональных отношений.

Он уточнил, что полностью поддерживает позицию муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева, который назвал проведение протестной акции в аэропорту Махачкалы ошибкой и призвал жителей к решению вопроса, связанного с регулярным рейсом из Тель-Авива, мирным путем, пишет ТАСС.

Отметим, произошедшее в аэропорту Махачкалы станет темой совещания у президента России. Оно состоится сегодня, 30 октября, вечером.