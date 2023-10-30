В Перми "лидера России" и победителя шоу "Своя игра" подозревают в мошенничестве

В Дзержинском суде Перми состоялось первое заседание по делу в отношении бывшего директора "Академия первых" Павла Шевченко.

Как сообщает "Ъ-Прикамье", его обвиняют в мошенничестве на сумму более 1,1 млн руб. и присвоении ноутбука стоимостью 69,9 тыс. руб. В Перми он известен как организатор интеллектуальных игр, победитель конкурса "Лидеры России 2019" и победитель шоу "Своя игра".

По данным издания, в 2021 г. Шевченко заключил контракт у единственного поставщика по приобретению учебных пособий "Биосфера 2.0" на 598 тыс. руб. с компанией "Триплком", подконтрольной его родственнику. Фактически никаких пособий в учебное заведение не поставлялось, поскольку оно получило их безвозмездно. В итоге, как полагает следствие, часть полученных компанией "Академия первых" денег Павел Шевченко получил наличными, а часть — на карту своей супруги.

Второй эпизод связан с поставкой оборудования для опытов по физике. Предположительно, также был заключен фиктивный контракт. Согласно материалам дела, полученные деньги подсудимый использовал по своему усмотрению, в том числе для погашения долгов. Следствие считает также, что когда Шевченко узнал о предстоящем увольнении, то совершил присвоение служебного ноутбука, который получил в ГБОУ для работы.

После оглашения заключения обвиняемый полностью признал свою вину.