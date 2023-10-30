23 общественных пространства уже благоустроены во Владимирской области по нацпроекту «Жильё и городская среда», еще 9 завершат в ноябре

По планам на 2023 год во Владимирской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» должно быть благоустроено 140 территорий: 108 дворов и 32 общественных пространства.

Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, на выполнение этих работ направляется 496,3 млн рублей, в том числе 432,5 млн рублей из федерального бюджета, 38,1 млн рублей из областного бюджета и 25,7 млн рублей – из местных бюджетов.

К настоящему времени работы уже завершены: во Владимире – на площади Победы, в сквере в районе дома №53 по проспекту Ленина и в сквере в микрорайоне Юрьевец в районе домов № 11, 13, 15 по улице Гвардейской; в Вязниках – в детском парке «Планета детства» (2 этап) и Ярцевском парке.

В Гороховце – в «Вишнёвом саду» (там устроена площадка для проведения праздничных мероприятий) в районе дома № 27 А по улице Горького; в Карабаново – на площади Лермонтова (2 этап); в Киржаче – на детской площадке у дома № 2 А на улице Приозёрной; в Коврове – в сквере по улице Зои Космодемьянской (2 этап); в Кольчугино – в сквере имени Ленина на улице Алексеева; в Костерёво – на городском стадионе «Труд» (2 этап); в Меленках – на Хорохоновском проспекте (3 этап); в Покрове – на спортивной и детской площадке между домами на улицах Советской, 74, 3-го Интернационала, 49 и Больничный проезд, 21 и 23 (2 этап); в Собинке – на бульваре Чайковского; в Струнино – на территории общего пользования по улице Воронина (2 этап); в посёлке Вольгинский Петушинского района – на тротуаре от конечной остановки на улице Старовской к домам №№ 19 и 23 по улице Новосемёнковской; в посёлке Городищи Петушинского района – на стадионе «Труд» (5 этап); в посёлке Красная Горбатка – в надречном парке «Землянина» (5 этап) и на площади Памяти (3 этап); в посёлке Мстёра Вязниковского района – на общественной территории «Место отдыха у реки» на улице 2-й Набережной; в посёлке Ставрово Собинского района – в Мамином сквере (3 этап); в селе Барское Татарово Вязниковского района – на общественной территории «Волейбольно-баскетбольная площадка» на улице Совхозной; в деревне Чудиново Вязниковского района – на общественном пространстве с детской площадкой.

Ещё на 9 общественных территориях в Муроме, Коврове, Гусь-Хрустальном, Александрове, Камешково, Судогде, Юрьеве-Польском и Никологорах Вязниковского района работы подходят к завершению, все они должны быть закончены в ноябре.