30 Октября 2023
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Фото: официальный телеграм-канал главы Екатеринбурга / t.me/glavaekbofficial

В Екатеринбург прибыл уникальный передвижной музей "Поезд Победы"

Начиная с сегодняшнего дня, 30 октября, в Екатеринбурге начал работать уникальный передвижной музей "Поезд Победы". Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как написал мэр в своем Telegram-канале, на железнодорожном вокзале, куда прибыл поезд, его встречали множество горожан и гостей города. Выставка "на колесах" рассказывает о событиях и эпизодах Великой Отечественной войны.

передвижной музей "Поезд Победы"(2023)|Фото: официальный телеграм-канал главы Екатеринбурга / t.me/glavaekbofficial

Посмотреть экспозиции можно по предварительной записи на сайте проекта. В Екатеринбурге состав пробудет до 2 ноября. После этого он отправится в Серов.

передвижной музей "Поезд Победы"(2023)|Фото: официальный телеграм-канал главы Екатеринбурга / t.me/glavaekbofficial

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре свой 100-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной из Екатеринбурга Николай Власов. Его поздравил президент России Владимир Путин.

Теги: Поезд Победы, музей, прибытие, Екатеринбург


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