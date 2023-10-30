В Екатеринбург прибыл уникальный передвижной музей "Поезд Победы"

Начиная с сегодняшнего дня, 30 октября, в Екатеринбурге начал работать уникальный передвижной музей "Поезд Победы". Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как написал мэр в своем Telegram-канале, на железнодорожном вокзале, куда прибыл поезд, его встречали множество горожан и гостей города. Выставка "на колесах" рассказывает о событиях и эпизодах Великой Отечественной войны.

Посмотреть экспозиции можно по предварительной записи на сайте проекта. В Екатеринбурге состав пробудет до 2 ноября. После этого он отправится в Серов.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре свой 100-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной из Екатеринбурга Николай Власов. Его поздравил президент России Владимир Путин.