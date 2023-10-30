В Эстонии начали выдавать продовольственных карточки для малоимущих

Министерство социальных дел Эстонии сообщило о начале выдачи в стране продовольственных карточек.

На продовольственную карту за квартал начисляется €30 на человека. На одну семью выдается одна продовольственная карточка, на которую перечисляется общая сумма пособия домохозяйства. Пособие должно быть использовано в течение квартала, неиспользованные деньги "сгорают". Продовольственная карта позволяет покупать только продукты питания и предметы первой необходимости.

Список получателей продовольственной помощи формируется на основе ходатайств и получателей пособия по прожиточному минимуму и пособий местного самоуправления. Для ходатайства о помощи человек должен обратиться к социальному работнику местного самоуправления по месту жительства, после чего его финансовое положение будет оценено. В итоге житель будет зафиксирован в списке получателей продовольственной помощи и ему доставят карту.