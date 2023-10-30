В России вступил в силу закон о штрафах за навязывание услуг потребителям

В России сегодня, 30 октября, вступил в силу закон, согласно которому, за навязывание товаров и услуг продавцов смогут штрафовать.

"Закон дополнительно защитит граждан от недобросовестных продавцов. Он исключит ситуации, при которых в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги, в результате чего покупатель несет лишние расходы", — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приведены в telegram-канале нижней палаты парламента.

С 3 ноября расширяется внесудебная процедура банкротства. С того же дня будет действовать норма о господдержке технологических компаний. С 29 ноября вступит в силу закон о безопасности газового оборудования – техобслуживание газового оборудования в квартирах и подъездах одного многоквартирного дома будет проводить одна организация.

Вступивший сегодня в силу закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. За навязывание допуслуг за отдельную плату штраф для должностных лиц составит 2-4 тыс. руб., для компаний — 20-40 тыс. Как заявил ранее Володин, зачастую в договор купли-продажи включают условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги. Например, при покупке автомобиля это договор страхования с конкретной компанией.