30 Октября 2023
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Общество Иркутская область
Фото: irzs.ru

105-летия комсомола отметили в Иркутской области

Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников вручил благодарственные письма членам Иркутской региональной общественной организации-движения «Ветераны комсомола». Во встрече, посвященной 105-й годовщине ВЛКСМ, приняли участие также вице-спикеры регионального парламента Кузьма Алдаров и Наталья Дикусарова, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Областное движение «Ветераны комсомола» существует с 1999 года, отделения действуют более чем в 30 муниципалитетах, членами организации являются более 30 тысяч ветеранов комсомола.

Александр Ведерников отметил, что комсомол заложил основы трудового и патриотического воспитания, которые актуальны и сегодня. «Комсомол Иркутской области - это многие десятки и сотни людей, которые в переломный перестроечный момент встали у руководства народнохозяйственным комплексом региона. А значит система подготовки и воспитания кадров на базе комсомола оправдала те затраты и усилия, которые были приложены в свое время для создания такой масштабной организации, которая занималась молодёжью. Сегодня это вновь актуально как никогда», - сказал спикер парламента. Александр Ведерников подчеркнул важность сотрудничества в области воспитания молодежи.

александр ведерников(2023)|Фото: irzs.ru

Председатель Координационного совета движения «Ветераны комсомола» Иркутской области Сергей Кушнарев отметил вклад организации в работу с молодежью. «Мы видим, что надо наш опыт передавать молодежи, проводим встречи с движением «Время первых», рассказываем о том, чем наша организация может помочь. У нас есть в Иркутске подшефная школа-интернат №13, где мы регулярно проводим мероприятия, помогаем ребятам найти правильный путь», - поделился Сергей Кушнарев.

Член движения «Ветераны комсомола», депутат регионального парламента трех созывов Валерий Лукин подчеркнул важность трудового воспитания и начальной военной подготовки, которая возрождается в российских школах. Он также предложил готовить специалистов для работы с молодежью в сфере патриотического воспитания.  

патриотизм(2023)|Фото: irzs.ru

Благодарственных писем Заксобрания за большой вклад в патриотическое, нравственное, интернациональное воспитание молодежи, активное участие в работе движения «Ветераны комсомола» и в связи со 105-й годовщиной ВЛКСМ удостоены член Ангарского отделения Галина Беркут, член Усть-Ордынского Бурятского отделения Владимир Артанов, член Шелеховского отделения Андрей Онуфрийчук, член Саянского отделения Николай Малькевич, член движения Валерий Лукин.

Теги: день рождения комсомола, александр ведерников, время первых, законодательное собрание


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