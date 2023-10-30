Белоруссия готова быть площадкой для российско-украинских переговоров

Белоруссия готова продолжать выступать переговорной площадкой для Москвы и Киева.

Позиция Белоруссии неизменна: страна по-прежнему готова всемерно содействовать его мирному урегулированию и выступать переговорной площадкой, приводит ТАСС слова министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, сказанные на X Сяншаньском форуме по безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что Украина и Россия неофициально поддерживают контакты, договариваются об обмене военнопленными и телами погибших и обсуждают пропуск судов из украинских черноморских портов. Киев и Москва взаимодействуют при участии посредников, среди которых – Турция, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ватикан и МККК. Также бывают и личные встречи, которые на Украине охарактеризовали как "жесткие и неприятные". Также идут телефонные переговоры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме "Территория смыслов" заявил, что Россия сделала все возможное, чтобы не допустить ***** на Украине. По его словам, когда в 2014 г. на Украине случился переворот и "начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент".

"Россия делала все, чтобы не допустить *****. Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса", - сказал Песков.

Интересно, что употребление слова ***** в контексте событий на Украине считается неверным, поскольку Россия ведет там специальную военную операцию, а иное толкование может расцениваться как дискредитация действий вооруженных сил России