30 Октября 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: t.me/mod_russia

Шойгу: С начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, украинские военные понесли потери и в технике: было уничтожено порядка 600 танков, а также 1,9 тысяч бронемашин различного класса.

Министр добавил, что достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось, передает ТАСС.

На прошлой неделе Шойгу пообщался с военнослужащими подразделений группировки "Восток", удостоенными государственных наград.

Бойцы доложили министру, что "противник – в панике, подступы все его знаем, ходы и выходы знаем, бьем, не щадим". По словам Шойгу, в последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались много пленных украинских военнослужащих, которые рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ.

Теги: шойгу, всу, контрнаступление


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