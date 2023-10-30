30 Октября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Районным главам Екатеринбурга объявили предостережение из-за плохого состояния дорог

Прокуратура Свердловской области объявила предостережение главам восьми районов Екатеринбурга из-за небезопасного состояния дорог после снегопадов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, предостережения с требованием качественного проведения сезонных работ также получили семь руководителей районных дорожно-эксплуатационных участков.

"В силу того, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения, обеспечение которой является одним из приоритетных направлений деятельности как местной власти, так и органов надзора, указанному направлению уделяется большое внимание со стороны органов прокуратуры", - отметили в ведомстве.

Там также напомнили, что именно органы местного самоуправления отвечают за содержание дорог местного значения. В их обслуживание входят: снегоочистка и расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин, регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, автобусных остановок, тротуаров и пешеходных дорожек.

Городская прокуратура уже организовала комплекс проверок, которые систематически будут проводиться на протяжение всего зимнего периода. По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка качеству проведения сезонных работ по уборке Екатеринбурга от снега.

Теги: администрация, Екатеринбург, предостережение, дорога, снегопад, гололедица


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