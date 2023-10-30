Российско-украинская команда Team Spirit победила на главном турнире сезона по Dota 2

Один из лидеров мирового киберспорта - команда Team Spirit – победила в гранд-финале главного турнира года по Dota 2. На соревнованиях The International 12 российско-украинский коллектив победил европейцев из Gaimin Gladiators.

Team Spirit стали вторым в истории двукратным победителем этого турнира, победив со счетом 3-0.

В команде пять участников: Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов (все — россияне), Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба — украинцы).

В команде Gaimin Gladiators тоже есть россиянин, также за нее выступают американец, датчанин, немец и нидерландец, передает РБК.

В августе этого года стало известно, что Украинская федерация киберспорта внесла Мулярчука и Колпакова в черный список за совместное выступление с россиянами на крупнейшем коммерческом турнире Riyadh Masters в Саудовской Аравии.

В российско-украинском составе Team Spirit начала выступать до СВО. После начала спецоперации команда перенесла свой офис из Москвы в Белград и постаралась дистанцироваться от национальной принадлежности игроков. Тем не менее, генеральный директор Team Spirit Никита Чукалин отмечал, что организация будет продолжать ассоциировать себя со всем русскоязычным киберспортивным сообществом.

"Dota 2" – популярная многопользовательская онлайн-игра с миллионами поклонников по всему миру.

Примечательно, что в 2021 году Путин поздравил команду Team Spirit с победой на чемпионате мира по Dota 2. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с заслуженной победой на The International 2021 - чемпионате мира по Dota 2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы", - заявил глава государства.